Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 14 февраля 2025Россия

Российского подростка избили в школе до сотрясения мозга

В Колпино 14-летнего подростка избили в школе до сотрясения мозга
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В петербургском Колпино 14-летнего подростка избили в школе до сотрясения мозга. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, на учащегося напал одноклассник. Последнему рассказали, что юноша распространяет о нем нелицеприятные слухи.

Сверстник повалил подростка на пол, пытался задушить и наносил удары ногами по телу.

У пострадавшего школьника диагностировали сотрясение мозга. От госпитализации его семья отказалась. По факту случившегося сотрудники полиции начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 16-летнего подростка избили в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Европолис». Медики диагностировали у несовершеннолетнего сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли состав переговорной группы России по Украине

      Проблемы с предложением валюты на российском рынке оценили

      Малышева призвала россиян возвести в культ три врачебные рекомендации

      Набиуллина рассказала о двух вариантах изменения ключевой ставки

      Участника СВО нашли работающим за еду в церкви

      Зеленский назвал альтернативу вступлению Украины в НАТО

      Рютте высказался об обещании Украине стать частью НАТО

      На Западе заявили об испарении обещаний Байдена Украине

      Назван самый вредный для здоровья продукт

      Военнослужащий ВСУ получил 21 год колонии за расстрел мирного жителя в ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше