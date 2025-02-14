Российского подростка избили в школе до сотрясения мозга

В Колпино 14-летнего подростка избили в школе до сотрясения мозга

В петербургском Колпино 14-летнего подростка избили в школе до сотрясения мозга. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, на учащегося напал одноклассник. Последнему рассказали, что юноша распространяет о нем нелицеприятные слухи.

Сверстник повалил подростка на пол, пытался задушить и наносил удары ногами по телу.

У пострадавшего школьника диагностировали сотрясение мозга. От госпитализации его семья отказалась. По факту случившегося сотрудники полиции начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 16-летнего подростка избили в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Европолис». Медики диагностировали у несовершеннолетнего сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа.