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09:05, 14 февраля 2025Наука и техника

РВСН применили «Тайфуны-М» с беспилотниками при смене позиций «Ярсов»

Минобороны России: РВСН применили «Тайфуны-М» при смене позиций «Ярсов»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Йошкар-Олинское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в ходе учений применило противодиверсионные машины «Тайфун-М» при смене позиций комплексов «Ярс». Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

В ходе мероприятий оснащенные беспилотными летательными аппаратами машины «Тайфун-М» провели блокировку действий условных диверсантов, которые пытались заблокировать перемещение комплекса «Ярс».

В октябре Минобороны сообщило, что РВСН провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в ходе тренировки сил стратегического сдерживания.

В том же месяце военное ведомство показало видео с тренажерами механиков-водителей «Ярсов».

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