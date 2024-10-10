Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:54, 10 октября 2024Наука и техника

В России показали тренажеры механиков-водителей «Ярсов»

МО: в Серпуховском филиале академии РВСН показали тренажеры водителей «Ярсов»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тренажеры механиков-водителей машин из состава подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» показали гостям в ходе дня открытых дверей в Серпуховском филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На территории филиала гости ознакомились с современными тренажерами РВСН, на которых проходят профессиональную подготовку военнослужащие различных специальностей — механики-водители автономных пусковых установок, специалисты связи, а также расчеты боевой противодиверсионной машины БПДМ "Тайфун-М"», — рассказали в Министерстве.

На войсковом стрельбище филиала гостям предложили пройти тренировку на лазерных тренажерах для учебных стрельб. Для посетителей работала выставка техники РВСН. Также гостям показали элементы практических занятий курсантов по управлению дронами.

Материалы по теме:
Ракеты Судного дня. Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
Ракеты Судного дня.Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
8 ноября 2023
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022

В ведомстве подчеркнули, что ключевым моментом дня открытых дверей стала демонстрация возможностей учебно-полевого центра филиала с выводом учебной пусковой установки ракетного комплекса.

В марте стало известно, что полки ПГРК «Ярс» Иркутского ракетного соединения освоят новые районы боевого патрулирования в ходе учений в Иркутской области. В состав ракетного дивизиона мобильного комплекса входит три пусковые установки ПГРК на восьмиосном шасси.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      «Яндекс Драйв» начал продажу авто в Москве и Петербурге

      У россиянина с семью детьми захотели отобрать квартиру

      Миллер назвал нового влиятельного игрока на газовом рынке Европы

      В Минобороны Украины анонсировали поставки британских самоходок

      Москвичам пообещали платить больше 200 тысяч рублей

      Главу отдела судебных приставов России взяли под стражу за взяточничество

      Стивен Сигал выразил готовность сражаться за Россию на СВО

      Пугачева скупала не представляющий художественной ценности антиквариат по завышенным ценам

      Уставший от переработок почтальон спрятал дома четыре тысячи писем и посылок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше