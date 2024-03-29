Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:52, 29 марта 2024Наука и техника

Полки «Ярсов» освоят новые районы патрулирования

Полки ПГРК «Ярс» освоят новые районы патрулирования в Иркутской области

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Полки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» Иркутского ракетного соединения освоят новые районы боевого патрулирования в ходе учений в Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«В ходе командно-штабного учения с Иркутским соединением Ракетных войск стратегического назначения полки, оснащенные ПГРК "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования. Масштабные учения позволяют проверить готовность ракетного соединения действовать в условиях быстро меняющейся обстановки», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что практические задачи выполняли с использованием различных вариантов — это позволяло доводить приказы до всех пунктов управления и пусковых установок при сложной помеховой обстановке.

В Минобороны добавили, что в учениях задействовали более трех тысяч военных и около 300 единиц техники.

Материалы по теме:
«Поезд номер ноль» Как в СССР создали секретный поезд с ядерными ракетами, который приводил в ужас армию США
«Поезд номер ноль»Как в СССР создали секретный поезд с ядерными ракетами, который приводил в ужас армию США
5 ноября 2023
Ракеты Судного дня. Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
Ракеты Судного дня.Как российское ядерное оружие стало самым мощным в мире
8 ноября 2023

Ранее в марте в военном ведомстве сообщили, что в ходе проверки Иркутского соединения планируют отработать маскировку комплексов «Ярс» и противодействие воздушной разведке противника.

В январе стало известно, что мобильную группу Ракетных войск стратегического назначения России перевооружили с ПГРК «Тополь» на «Ярсы».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия оценила мирный план Китая по Украине. Что именно предложил Пекин?

      Выявлена связь между пандемией COVID-19 и массовой детской депрессией

      В Генштабе раскрыли подробности весеннего призыва в России

      Президент Молдавии приехала в Гагаузию и столкнулась с протестами

      ВСУ обстреляли российскую деревню Внезапное

      В России заложили глубоководный аппарат «Сергей Бавилин» для ВМФ

      С памятного мемориала у «Крокус Сити Холла» начали убирать свечи

      Белорусские компании накажут за падение продаж в России

      Заключенный переоделся женщиной и сбежал из тюрьмы

      В России сумели предотвратить завоз шести опасных болезней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше