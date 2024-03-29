Полки «Ярсов» освоят новые районы патрулирования

Полки ПГРК «Ярс» освоят новые районы патрулирования в Иркутской области

Полки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» Иркутского ракетного соединения освоят новые районы боевого патрулирования в ходе учений в Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«В ходе командно-штабного учения с Иркутским соединением Ракетных войск стратегического назначения полки, оснащенные ПГРК "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования. Масштабные учения позволяют проверить готовность ракетного соединения действовать в условиях быстро меняющейся обстановки», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что практические задачи выполняли с использованием различных вариантов — это позволяло доводить приказы до всех пунктов управления и пусковых установок при сложной помеховой обстановке.

В Минобороны добавили, что в учениях задействовали более трех тысяч военных и около 300 единиц техники.

Ранее в марте в военном ведомстве сообщили, что в ходе проверки Иркутского соединения планируют отработать маскировку комплексов «Ярс» и противодействие воздушной разведке противника.

В январе стало известно, что мобильную группу Ракетных войск стратегического назначения России перевооружили с ПГРК «Тополь» на «Ярсы».