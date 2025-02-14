Ряд стран выступит против допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026

Норвегия выступит против допуска российских фигуристов к отбору на Игры-2026

Ряд стран выступит против допуска российских фигуристов к отбору на Олимпийские игры-2026. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTB.

Президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен заявила, что не одобряет решение Международного союза конькобежцев (ISU) о возвращении россиян. «Мы хотим создать более широкий оппозиционный фронт, объединив больше стран. Мы и представители еще нескольких стран считаем печальным, что ISU принимает такое решение, особенно с учетом того, что ни один другой зимний олимпийский вид спорта не сказал "да" россиянам», — подчеркнула она.

В декабре 2024-го ISU объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.