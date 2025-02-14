Сборная США по хоккею разгромила Финляндию на Турнире четырех наций

Сборная США по хоккею со счетом 6:1 обыграла Финляндию на Турнире четырех наций

Сборная США по хоккею в дебютном матче на Турнире четырех наций разгромила Финляндию. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 14 февраля, в Канаде и завершилась со счетом 6:1 в пользу американцев. В составе победителей по дублю оформили Мэттью Ткачук и Брэди Ткачук, еще по шайбе забросили Мэтт Болди и Джейк Гюнцель. У финнов отличился Хенри Йокихарью.

Сборная США набрала три очка и возглавила турнирную таблицу. На втором месте идут канадцы с двумя очками, третью строчку занимают шведы, у которых в активе одно очко. У финнов ноль очков, они на четвертой позиции.

В Турнире четырех наций принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборная России не получила приглашение на соревнования.