Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аугсбург
Сегодня
22:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|22-й тур
Болонья
Сегодня
22:45 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|25-й тур
Брест
Сегодня
22:45 (Мск)
Осер
Франция — Лига 1|22-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|25-й тур
Жирона
Сегодня
23:00 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|24-й тур
09:21, 14 февраля 2025Спорт

Сборная США по хоккею разгромила Финляндию на Турнире четырех наций

Сборная США по хоккею со счетом 6:1 обыграла Финляндию на Турнире четырех наций
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images

Сборная США по хоккею в дебютном матче на Турнире четырех наций разгромила Финляндию. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 14 февраля, в Канаде и завершилась со счетом 6:1 в пользу американцев. В составе победителей по дублю оформили Мэттью Ткачук и Брэди Ткачук, еще по шайбе забросили Мэтт Болди и Джейк Гюнцель. У финнов отличился Хенри Йокихарью.

Сборная США набрала три очка и возглавила турнирную таблицу. На втором месте идут канадцы с двумя очками, третью строчку занимают шведы, у которых в активе одно очко. У финнов ноль очков, они на четвертой позиции.

В Турнире четырех наций принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборная России не получила приглашение на соревнования.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вице-президент США призвал готовиться к «шокирующей» сделке по Украине

      Эстония примет меры против опасных для ее инфраструктуры судов

      В России почти иссякли запасы популярных иномарок

      Подозреваемый в избиении комментатора Скворцова рассказал о причине конфликта

      Трех иностранцев объявили в розыск по делу о контрабанде кокаина в Россию

      Кит проглотил юношу на глазах у его отца

      Сборная США по хоккею разгромила Финляндию на Турнире четырех наций

      Российские войска продвинулись на ореховском направлении

      В РАН высказались за беременность после первого же секса

      Трампа обязали возобновить международную помощь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше