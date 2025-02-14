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11:01, 14 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление США о подготовке к шокирующей сделке по Украине

Сенатор Джабаров: Суть шокирующей сделки знает только Трамп и его команда
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

О шокирующей сделка по Украине, о которой заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, знает только президент США Дональд Трамп и его команда, убежден первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это гадание. Но эта команда Трампа сплоченная. Это не прежняя команда, где каждый решал свои собственные задачи. А это команда единомышленников. Я думаю, что они пытаются что-то сделать. Получится, не получится — неизвестно. Но лучше что-то пытаться сделать, чем как [бывший президент США Джо] Байден и его команда пытались сделать с каждым разом все хуже и хуже наши отношения и ситуацию на Украине», — отреагировал Джабаров.

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Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине приведут к шокирующей сделке. По его словам, у Трампа «нет шор на глазах» в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Вэнс также отметил, что пока рано говорить о том, какая часть Украины останется у России или какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву. Политик уточнил, что эти детали необходимо проработать на мирных переговорах.

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