«Это невообразимо». Попытки Зеленского выступить перед лидерами Африки вызвали протесты. Почему его не захотели слушать?

RFI: Попытки Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвали протесты

На саммите Африканского союза (АС) делегаты устроили протесты против выступления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на известные ей электронные сообщения делегатов саммита.

Мероприятие стартует 15 февраля в Аддис-Абебе (Эфиопия). Как заявляет радиостанция, Зеленский все еще пытается заручиться расположением лидеров африканских государств, чтобы попытаться создать противовес влиянию России на континенте.

Зеленского не пригласили принять непосредственное участие в грядущем саммите, но ему дали возможность выступить на нем дистанционно. Однако даже такой вариант вызвал волнения среди делегатов, в связи с чем его выступление могут отменить, информирует радиостанция.

По ее данным, против выступления Зеленского, в частности, высказалась Ангола. Ее лидер Жоау Лоуренсу по итогам саммита должен занять на ротационной основе должность председателя АС. «Разве он может начинать свой мандат с выступления Зеленского? Это невообразимо», — цитирует радиостанция мнение одного дипломата.

Также сообщается, что Зеленский уже не в первый раз пытается попасть на саммит АС. В последние три года украинский лидер все активнее стал двигаться в этом направлении, желая укрепить дипломатические связи с государствами континента и добиться допуска на саммит.

Фото: Reuters

Трамп рассказал о низком уровне доверия Зеленскому среди украинцев

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о низком уровне доверия Владимиру Зеленскому даже со стороны самих украинцев.

Журналисты задали вопрос американскому лидеру о том, считает ли он опасным исключение Зеленского из переговорного процесса по урегулированию на Украине. «Нет, до тех пор, пока он там, я так не думаю. Но иногда вам приходится проводить выборы», — подчеркнул он.

Как отметил Трамп, относительно территориальных уступок со стороны Украины Зеленский «будет делать то, что считает нужным». «Но, знаете, рейтинг у него, мягко говоря, невысокий», — оценил Трамп.

Журналист Чей Боуз из США ранее заявлял, что западные страны отрекаются от Украины и ее президента Владимира Зеленского, но при этом не хотят признавать поражение в конфликте с Россией. Признаком отречения он назвал дискуссии стран НАТО о том, стоит ли предоставлять Украине оружие для борьбы с Россией.

Боуз добавил, что НАТО и европейские страны, ведущие войну с Россией с помощью Украины, не желали и не желают признавать свое поражение в этом противостоянии. «Эскалация конфликта станет единственным способом для Запада избежать признания поражения и прекращения противостояния», — заключил журналист.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Зеленский признал маловероятность членства Украины в НАТО

Ранее Зеленский также признал маловероятность членства Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО). С таким заявлением он выступил в интервью The Economist.

«Никто не сдается», — высказался при этом политик. По его словам, проблема заключается в нежелании ряда европейских стран взять на себя заслуживающие доверия обязательства. Однако он указал, что бывший президент США Джо Байден однозначно ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Наряду с этим Зеленский выразил обеспокоенность отсутствием четких сигналов о гарантиях безопасности для Украины от администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, США, Германия и Венгрия сопротивляются членству Киева в альянсе.

Зеленский рассказал о попытках покушения на него

В первые дни военного противостояния на Украине было якобы предпринято несколько попыток физического устранения сотрудников администрации Зеленского и его самого. Об этом украинский лидер рассказал в интервью, фрагмент которого публиковало издание «Страна.ua».

«Были люди, которые хотели убить, были выстрелы, погибли некоторые люди в офисе президента. Были люди наши, которые защищали», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в целях заключения мирного соглашения на украинские власти в те дни оказывало давление как гражданское общество внутри страны, так и иностранные партнеры. Однако Зеленский отказался подписывать договор, посчитав его условия неприемлемыми.