Шведский хоккеист счел немыслимым допуск сборной России до международных турниров

Швед Экхольм счел немыслимым допуск сборной России до международных турниров

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» и сборной Швеции Маттиас Экхольм оценил возможный допуск российской национальной команды до международных соревнований. Его слова приводит SVT.

Он отметил, что согласен с позицией Шведской федерации хоккея, выступающей против возвращения россиян. «Сегодня это немыслимо», — добавил игрок.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске сборной России к ЧМ-2026. Решение об участии команды в Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет (МОК) после выборов президента организации.

Среди одноклубников Экхольма по «Эдмонтону» есть россиянин Василий Подколзин. В нынешнем сезоне он провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал 17 результативных передач.