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10:58, 14 февраля 2025Спорт

Шведский хоккеист счел немыслимым допуск сборной России до международных турниров

Швед Экхольм счел немыслимым допуск сборной России до международных турниров
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Маттиас Экхольм

Маттиас Экхольм. Фото: Michael Miller / Wikipedia

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерс» и сборной Швеции Маттиас Экхольм оценил возможный допуск российской национальной команды до международных соревнований. Его слова приводит SVT.

Он отметил, что согласен с позицией Шведской федерации хоккея, выступающей против возвращения россиян. «Сегодня это немыслимо», — добавил игрок.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске сборной России к ЧМ-2026. Решение об участии команды в Олимпиаде-2026 примет Международный олимпийский комитет (МОК) после выборов президента организации.

Среди одноклубников Экхольма по «Эдмонтону» есть россиянин Василий Подколзин. В нынешнем сезоне он провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал 17 результативных передач.

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