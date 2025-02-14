Советника российского губернатора оштрафовали на 500 миллионов и приговорили к 12 годам

В Ульяновске суд приговорил экс-советника губернатора Эделя к 12 годам и штрафу

В Ульяновске суд приговорил бывшего советника губернатора Ульяновской области на общественных началах Игоря Эделя к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Эделя также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Его признали виновным в трех эпизодах по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, с июля 2021 года по август 2023 года осужденный требовал через двух посредников три взятки в размере 500 тысяч рублей, более 692 миллионов рублей и более 3,2 миллиона рублей. За это он обещал оказывать покровительство бизнесмену и некоторым строительным компаниям. В тот же период Эдель получил через посредников три взятки: в размере 500 тысяч рублей, около 117 миллионов рублей и 117 тысяч рублей.

8 августа 2023 года был задержан бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков за получение отката в размере одного миллиона рублей при реализации федерального нацпроекта. В рамках этого дела и задержали Эделя, а также помощника губернатора региона Дмитрия Смирнова. 10 августа 2023 года Эделя арестовали.