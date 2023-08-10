Советника российского губернатора арестовали по делу о взятке

В Ульяновске по делу о взятке на два месяца арестовали советника губернатора

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на два месяца советника губернатора Ульяновской области на общественных началах Игоря Эделя по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца — до 7 октября включительно», — рассказали в пресс-службе суда.

9 августа суд взял под стражу бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова. По данным следствия, Большаков получил откат в размере одного миллиона рублей при реализации федерального нацпроекта. Ему грозит до 15 лет заключения. Экс-мэра силовики взяли 8 августа, когда он ехал на совещание в правительстве Ульяновской области с участием губернатора. Правоохранители разбили стекло машины и стреляли в воздух, чтобы заставить Большакова выйти из машины: мэр забаррикадировался в авто и сопротивлялся задержанию.

В рамках этого дела и задержали Эделя, а также помощника губернатора региона Дмитрия Смирнова.