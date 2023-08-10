Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 10 августа 2023Силовые структуры

Советника российского губернатора арестовали по делу о взятке

В Ульяновске по делу о взятке на два месяца арестовали советника губернатора

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ульяновска арестовал на два месяца советника губернатора Ульяновской области на общественных началах Игоря Эделя по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца — до 7 октября включительно», — рассказали в пресс-службе суда.

9 августа суд взял под стражу бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова. По данным следствия, Большаков получил откат в размере одного миллиона рублей при реализации федерального нацпроекта. Ему грозит до 15 лет заключения. Экс-мэра силовики взяли 8 августа, когда он ехал на совещание в правительстве Ульяновской области с участием губернатора. Правоохранители разбили стекло машины и стреляли в воздух, чтобы заставить Большакова выйти из машины: мэр забаррикадировался в авто и сопротивлялся задержанию.

В рамках этого дела и задержали Эделя, а также помощника губернатора региона Дмитрия Смирнова.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Польша разместит на границе с Белоруссией 10 тысяч военных

    Под Петербургом охранник пытался затащить в бытовку 12-летнего подростка

    Стало известно о наследстве актрисы Веры Васильевой

    Косатки оторвали руль яхты на глазах у моряка

    Американский боксер объяснил смену имени в честь Путина

    Россиянам назвали опасность длительных и строгих диет

    Роспотребнадзор рассказал о «конкурентоспособном» варианте коронавируса «Эрис»

    В Пакистане распустили парламент ради проведения новых выборов

    Советника российского губернатора арестовали по делу о взятке

    Наоми Кэмпбелл и Жизель Бюндхен снялись в рекламе Victoria's Secret

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости