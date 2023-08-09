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19:22, 9 августа 2023Силовые структуры

Обвиняемого во взяточничестве экс-мэра Димитровграда арестовали

Экс-мэра Димитровграда Большакова арестовали по делу о взятке на два месяца

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ленинский районный суд Ульяновска взял под стражу бывшего мэра Димитровграда Андрея Большакова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

Большакова арестовали на два месяца.

Ранее стало известно о задержании экс-мэра, советника губернатора Ульяновской области Игоря Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова. По данным следствия, Большаков получил откат в размере одного миллиона рублей при реализации федерального нацпроекта. Фигуранту грозит до 15 лет заключения.

Большакова силовики взяли по дороге на совещание в правительстве Ульяновской области с участием губернатора. Правоохранители разбили стекло машины и стреляли в воздух, чтобы заставить Большакова выйти из машины: мэр забаррикадировался в авто и сопротивлялся задержанию.

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    Илона Палей
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