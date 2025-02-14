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13:38, 14 февраля 2025Спорт

Тренер сборной России оценил показ украинского флага проигравшим Большунову итальянцем

Бородавко об украинском флаге у Бузина: Провокация в адрес Большунова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lehtikuva / Reuters

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил поступок проигравшего Александру Большунову в гонке в Италии местного лыжника Лоренцо Бузины, который на церемонии награждения показал украинский флаг. Об этом сообщает Sport24.

Он счел действия итальянца провокацией в адрес Большунова. «Александр ровно к этому относится, поскольку чего-то другого ждать от украинских нацистов не приходится», — добавил Бородавко.

По мнению тренера, Бузин транслировал не свою позицию. «Он не стал бы поздравлять Большунова, не обнимался бы с ним и не жал бы руку. Это говорит о том, что специально обученные люди заставили итальянца надеть флаг Украины», — заявил Бородавко.

Бузин надел флаг Украины на рукав во время церемонии награждения гонки Sudtirol Moonlight Classic. Он уступил выигравшему масс-старт на 30 километров классическим стилем Большунову 14,4 секунды.

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