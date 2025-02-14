Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
1:0
2-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Аугсбург
Сегодня
22:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия — Бундеслига|22-й тур
Болонья
Сегодня
22:45 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|25-й тур
Брест
Сегодня
22:45 (Мск)
Осер
Франция — Лига 1|22-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|25-й тур
Жирона
Сегодня
23:00 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|24-й тур
17:21, 14 февраля 2025Спорт

В НХЛ выступили за участие сборной России в Олимпийских играх-2026

Замкомиссионера НХЛ Дэйли: Участие России сделало бы Олимпийские игры лучше
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Игроки сборной России

Игроки сборной России. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил возможный допуск сборной России на Олимпийские игры-2026. Его слова приводит РИА Новости.

Дэйли выступил за участие россиян, отметив, что это сделало бы олимпийский турнир лучше. «Но это не наше решение. Насколько понимаю, это решение будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК), а не Международная федерация хоккея (IIHF)», — добавил он.

4 февраля IIHF продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. При этом решение о выступлении команды на Олимпиаде в Италии будет принято после выборов президента МОК в марте 2025-го. В случае положительного вердикта российская команда сыграет на ОИ с США, Словакией и Латвией в группе С.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для россиян были Олимпийские игры-2022, где команда завоевала серебряные медали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Набиуллина рассказала, когда инфляция достигнет пика в 2025 году. К чему готовиться россиянам?

      Неуправляемое колесо лесовоза снесло 11-летнего российского школьника и попало на видео

      Артемий Лебедев высказался о Слепакове и его признании иноагентом

      В самолете с россиянами на борту возникли проблемы с двигателем

      Россиянина задержали по подозрению в совершенной 20 лет назад расправе на западе Москвы

      На Западе заговорили о скором важном объявлении вице-президента США

      Звезда «Пацанок» рассказала о своей мечте

      В США заявили об отсутствии угроз в адрес России в словах вице-президента Вэнса

      В МИД рассказали о расстреле бойцами ВСУ жителей Курской области

      Бык сбросил с себя наездника и проткнул его шею рогом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше