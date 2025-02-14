В НХЛ выступили за участие сборной России в Олимпийских играх-2026

Замкомиссионера НХЛ Дэйли: Участие России сделало бы Олимпийские игры лучше

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил возможный допуск сборной России на Олимпийские игры-2026. Его слова приводит РИА Новости.

Дэйли выступил за участие россиян, отметив, что это сделало бы олимпийский турнир лучше. «Но это не наше решение. Насколько понимаю, это решение будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК), а не Международная федерация хоккея (IIHF)», — добавил он.

4 февраля IIHF продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. При этом решение о выступлении команды на Олимпиаде в Италии будет принято после выборов президента МОК в марте 2025-го. В случае положительного вердикта российская команда сыграет на ОИ с США, Словакией и Латвией в группе С.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года. Последним крупным соревнованием для россиян были Олимпийские игры-2022, где команда завоевала серебряные медали.