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13:11, 14 февраля 2025Россия

В России назвали освобожденного американца Фогеля неумелым шпионом

Полковник в отставке Баранец назвал Фогеля неумелым шпионом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Марк Фогель

Марк Фогель. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал американца Марка Фогеля, переданного Россией США, неумелым шпионом. Его слова приводит «Царьград».

«Первым положительным шагом навстречу стало то, что мы передали США Фогеля, который прикидывался простым учителем, однако на деле является неумелым шпионом», — сказал Баранец.

По его словам, разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом — разведывательные переговоры, чтобы «определить позиции».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что гражданина США Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду наркотиков и затем помилован Владимиром Путиным, обменяли на россиянина, находившегося в американской тюрьме. В Россию вернулся сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник, получившего прозвища Мистер биткоин и Криптовалютный король. Он отбывал наказание за отмыванию нескольких миллиардов долларов.

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