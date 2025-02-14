Россиянам дали совет насчет вложений на фоне падения доллара

Экономист Разуваев посоветовал россиянам вкладываться в золото, а не в валюту

В текущей ситуации лучше всего вкладываться в золото, а не в валюту, несмотря на падение доллара, считает экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Совет насчет сбережений он дал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

«В любом случае я бы не советовал покупать доллар. Но можно купить золото, золото торгуется с долларом. Я уверен, что он так хорошо просел, потому что простой золота, там просто нет трендов, вообще, никаких в отличие от валюты. Купил фунт, и все. Потому что [президент США Дональд] Трамп — это агрессивная геополитика, золото подорожает. Совсем в долгую, потом когда-нибудь, он будет вводить тариф против Китая, китайская экономика замедлится, и, соответственно, нефть будет подешевле и рубль, но это будет потом. И да, если бы я был финансовым директором в компании-импортере, я бы, конечно, сегодня валюту покупал, валюта им понадобится», — поделился экономист.

В четверг, 13 февраля, в ходе торгов на рынке Forex американская валюта опускалась ниже 90 рублей, что произошло впервые за пять месяцев. На минимуме она доходила до 89,49 рубля.

Основной причиной укрепления рубля стал состоявшийся накануне первый подтвержденный телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Говоря о границах падения доллара, Разуваев в разговоре с «Лентой.ру» отмечал, что ниже 80 рублей американская валюта не опустится. ССЫЛЬ