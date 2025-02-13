Названа нижняя граница падения курса доллара

Экономист Разуваев: Ниже 80 рублей доллар не упадет

С приходом к власти американского президента Дональда Трампа ожидается как минимум частичная разрядка относительно снятия санкций, что способствует ликвидности на валютном рынке, считает экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал нижнюю границу падения доллара.

В четверг, 13 февраля, в ходе торгов на рынке Forex американская валюта опускалась ниже 90 рублей, что произошло впервые за пять месяцев. На минимуме она доходила до 89,49 рубля.

«Все-таки межбанк стал не такой ликвидный на валюты, отсюда такие колебания. Мое мнение, что Трамп отменит санкции против Мосбиржи, потому что это еще и санкции против доллара, я был крайне удивлен, когда это ввели. Так что, как только вернутся нормальные биржевые торги, рынок будет более ликвидный, не будет таких колебаний. Пока мы имеем то, что имеем. Я все-таки, считаю, что, исходя из цен на нефть, торгового баланса, мы должны ориентироваться в среднесрочном плане на 100 рублей за доллар — это выгодно и нашему бюджету, а здесь может быть что угодно. Есть, вообще, правило: не стоит ловить падающий нож, — но ниже 80 доллар не уйдет», — поделился экономист.

Основной причиной укрепления рубля стал состоявшийся накануне первый подтвержденный телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры лидеров России и США длились полтора часа. Путин согласился с Трампом в том, что мирное урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством переговоров, а также выразил готовность принять коллегу и должностных лиц из США в Москве.

После разговора Трамп сообщил, что договорился с Путиным немедленно начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

