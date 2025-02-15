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14:12, 15 февраля 2025Спорт

Фитнес-тренер посоветовал три упражнения для подготовки к отжиманиям

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: freepik

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский посоветовал три упражнения для подготовки к отжиманиям. Его слова приводит «Москва 24».

Первое упражнение, которое рекомендует тренер, — отжимания волной. Исходное положение — лежа на полу, ладони шире плеч и немного ниже плечевого сустава. «На выдохе выпрямляйте руки, вставая на колени — так, чтобы корпус и бедра были в одной прямой линии. Далее отрывайте колени и зафиксируйтесь в данном положении. Медленно, в обратном порядке сначала опускайтесь на колени, а потом на грудную клетку», — описал он технику. Целью Каневский назвал выполнение за подход до 30 повторений.

Следующее подводящее упражнение — отжимание с ходьбой руками. Из положения стоя наклонитесь, немного сгибая ноги и дотягиваясь ладонями до пола на ширине плеч. Затем начните идти руками по полу до положения «упор лежа», опуститесь на колени и ложитесь на пол, а после в обратном порядке вернитесь в вертикальную позицию. За подход лучше выполнять 12-15 повторений.

Последнее упражнение — негативные отжимания. Для его выполнения из «упора лежа» медленно опускайтесь вниз до пола. «Чем медленнее движение, тем лучше. Когда вы опуститесь, поднимаетесь в исходное положение волной, как в первом упражнении, и делаете следующее повторение», — объяснил Каневский, посоветовав делать от 6 до 12 повторений.

Ранее тренер Тайлер Рид перечислил фитнес-привычки, которые разрушают суставы после 50 лет. Таковыми он назвал изобилие кардиотренировок с высокой ударной нагрузкой и отсутствие разминки.

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