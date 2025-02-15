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08:15, 15 февраля 2025Спорт

Тренер перечислил пять разрушающих суставы после 50 лет фитнес-привычек

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Тайлер Рид перечислил пять фитнес-привычек, которые разрушают суставы после 50 лет. Его слова приводит Eat This, Not That.

Первой ошибкой Рид назвал изобилие кардиотренировок с высокой ударной нагрузкой. Он посоветовал заменить высокоинтенсивные виды на менее интенсивные — езду на велосипеде, плавание, греблю, эллиптические тренировки и интервальную ходьбу. «Отдайте предпочтение правильной обуви с достаточной амортизацией, которая поглощает удары и защищает суставы», — добавил специалист.

Следующая ошибка — подъем тяжестей с плохой техникой. Рид отметил, что правильная техника важнее размера утяжелителя. Чтобы отточить технику, он рекомендовал заниматься с тренером.

Также фитнес-эксперт заявил о негативном влиянии пропуска разминки и упражнений на подвижность. «Всегда начинайте с 5-10 минут динамической растяжки или легких движений. Делайте упражнения на подвижность, такие как круговые движения руками, раскрытие бедер и махи ногами. После тренировок выполняйте легкую растяжку», — предложил он.

Еще одна ошибка — перегрузка суставов слишком большим весом. Рид рекомендовал использовать умеренные веса и делать большее количество повторений.

Наконец, тренер почеркнул, что нельзя игнорировать боль в суставах и чувство перетренированности. Эксперт посоветовал прекратить упражнение при появлении боли, не забывать о днях отдыха или активного восстановления, а также рассмотреть варианты приема полезных для суставов добавок.

Ранее фитнес-тренер Стюарт Картер назвал лучшую тренировку для похудения после 40 лет. Он предложил включить в занятия приседания с махами, планку с поворотами таза, упражнение «скалолаз», скручивания, а также повороты в приседе.

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