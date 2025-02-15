Гагаузия обратилась к Молдавии с просьбой восстановить авиасообщение с Россией

Парламент Гагаузии попросил Молдавию восстановить авиасообщение с Россией

Парламент автономного территориального образования Гагаузия, находящегося в составе Молдавии, попросил власти страны восстановить авиасообщение с Россией. Об этом заявил спикер Народного собрания Дмитрий Константинов на съезде депутатов, сообщает РИА Новости.

«У меня обращение к властям Молдавии! Меня просят те, чьи родственники работают в России и тратят огромные деньги за перелеты и переезды. И мы хотим обратиться к руководству Молдавии об открытии прямого сообщения с Россией! Не пропускаете российские авиалинии — есть турецкие! Можно решить этот вопрос! Нужна только воля», — отметил он.

Также Константинов добавил, что от отсутствия указанных рейсов страдают только обычные люди.

В декабре 2024 года сообщалось, что в Гагаузии отказались признать Майю Санду президентом Молдавии.