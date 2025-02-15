Главы внешнеполитических ведомств РФ и США поговорили по телефону

Главы внешнеполитических ведомств России и США поговорили по телефону

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поговорили по телефону, сообщает российское министерство иностранных дел в Telegram-канале.

Разговор состоялся по инициативе Вашингтона. «Главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях», — говорится в публикации.

Кроме того, дипломаты обозначали «обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях».

До этого Лавров заявил, что прошедшая ранее беседа президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа является примером разговора двух воспитанных людей. Глава МИД отметил, что в мире немало деятелей, которые понимают, что политика — это «садиться, разговаривать и искать точки соприкосновения».