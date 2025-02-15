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08:10, 15 февраля 2025Бывший СССР

Медведчук заявил о необходимости сменить Зеленского для достижения прогресса в переговорах

Медведчук заявил, что Трампу для переговоров по Украине нужно сменить Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп для переговоров по Украине должен сменить Владимира Зеленского, который уже находится в полной агонии. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, пишет ТАСС.

«Очевидно, что Трампу для достижения прогресса в переговорах необходимо сменить Зеленского, и самое простое — это заставить его уйти», — выразил мнение Медведчук. По его мнению, подобный маневр позволит коллективному Западу сохранить лицо и создать удобную переговорную позицию.

При этом Медведчук отметил, что «Зеленский и его свора никуда уходить не собираются, они отчаянно цепляются за власть и придумывают массу предлогов, чтобы выборов избежать».

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский может оказаться на скамье подсудимых. По его словам, украинский лидер и его приближенные стремятся уничтожить не только политиков, активистов и людей с иной позицией, но и разрушить ветви власти.

До этого Медведчук посетовал, что Зеленский признал исчезновение сотен миллиардов долларов, переданных Киеву Западом, чем подписал себе приговор

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