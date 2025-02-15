В России заявили о прекращении существования коллективного Запада

Вице-спикер СФ Косачев: Коллективного Запада больше не существует

Коллективного Запада в том смысле, в каком он задумывался, больше не существует. К такому выводу пришел вице-спикер российского Совета Федерации (СФ) Константин Косачев. В своем Telegram-канале он написал о провале Мюнхенской конференции по безопасности, напомнив, что она была создана в 1963 году для того, чтобы зацементировать идеологическое единство Запада после Карибского кризиса.

По словам политика, в дальнейшем конференция стала ключевой площадкой, на которой американцы «обучали своих европейских союзников навыкам трансатлантической солидарности» в рамках НАТО.

«Но со временем для коллективного Запада эта концепция выродилась в примитивное "рука руку моет"», — объяснил Косачев, уточнив, что после окончания холодной войны появился монстр, который «стал представлять угрозу миру, реально генерируя все новые и новые проблемы для человечества».

Сенатор также указал, что то, что «коллективного Запада больше нет» не означает исчезновения угроз, а мироустройство, в котором «каждому предлагается быть за себя», «несет не меньшие риски, чем однополярный мир».