Трамп уволил Карин Жан-Пьер из Кеннеди-центра

Трамп исключил Жан-Пьер из попечительского совета центра искусств Кеннеди

Президент США Дональд Трамп исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета вашингтонского Центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди итогов очередной недели правления Трампа говорится, что политик уволил многих членов совета директоров Кеннеди-центра, включая Карин Жан-Пьер.

Ранее Трамп назначил дипломата Рика Гренелла новым директором Мемориального центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди — главной театральной площадки Вашингтона.

10 февраля американский лидер распорядился немедленно уволить членов наблюдательных советов военных академий из-за продвижения ими «левых идеологий». По его мнению, укрепление армии США начнется с назначения новых членов в эти советы.