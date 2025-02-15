Украинка Харлан отреагировала на решение гимнаста-чемпиона сменить гражданство

Украинка Харлан о сменившем гражданство гимнасте Ковтуне: Каждый выбирает жизнь

Олимпийская чемпионка по фехтованию украинка Ольга Харлан отреагировала на решение украинского гимнаста Ильи Ковтуна сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит Tribuna.

Спортсменка заявила, что ей тоже предлагали большие деньги, чтобы она уехала из своей страны. «Это его жизнь. Мне предлагали — я не захотела. Каждый выбирает свой путь, свою жизнь. Ему отвечать на вопросы, ему отвечать за свои поступки», — посчитала она.

18 января Ковтун подал заявление на получение паспорта Хорватии, где живет и тренируется три года. Кроме того, гражданство решила получить его наставник Ирина Горбачева-Надюк.

Ковтун — серебряный призер Олимпийских игр-2024 в упражнениях на брусьях. Также в его активе серебро и бронза в личном многоборье на чемпионатах мира и восемь медалей на чемпионатах Европы.