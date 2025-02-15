Йоханнес Бе побил рекорд Бьорндалена

Биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринт на ЧМ и побил рекорд Бьорндалена

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл золотую награду в спринте на чемпионате мира (ЧМ) 2025 года, который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортсмен преодолел дистанцию в десять километров за 21 минуту 56,8 секунды, не совершив ни одного промаха. На втором месте расположился американец Кэмпбелл Райт с отставанием в 27,7 секунды и без промахов. Третьим стал француз Кентен Фийон Майе с отставанием в 37 секунд и одним промахом.

Таким образом, Йоханнес Бе завоевал 21-е золото на чемпионатах мира. Он побил рекорд соотечественника Уле-Эйнара Бьорнадалена.

18 января пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025.