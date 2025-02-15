Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:2
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сибирь
2:5
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
4:4
3-й период
live
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
4:3
3-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Даниил Медведев
Сегодня
21:30 (Мск)
Хамад Меджедович
Марсель
Швеция
Сегодня
21:00 (Мск)
Финляндия
Турнир четырёх наций|Турнир четырёх наций
Канада
Завтра
04:00 (Мск)
США
Турнир четырёх наций|Турнир четырёх наций
18:32, 15 февраля 2025Спорт

Йоханнес Бе побил рекорд Бьорндалена

Биатлонист Йоханнес Бе выиграл спринт на ЧМ и побил рекорд Бьорндалена
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Martin Schutt / dpa / Globallookpress.com

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл золотую награду в спринте на чемпионате мира (ЧМ) 2025 года, который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортсмен преодолел дистанцию в десять километров за 21 минуту 56,8 секунды, не совершив ни одного промаха. На втором месте расположился американец Кэмпбелл Райт с отставанием в 27,7 секунды и без промахов. Третьим стал француз Кентен Фийон Майе с отставанием в 37 секунд и одним промахом.

Таким образом, Йоханнес Бе завоевал 21-е золото на чемпионатах мира. Он побил рекорд соотечественника Уле-Эйнара Бьорнадалена.

18 января пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Критика Трампа и США, призыв создать другое НАТО и рассуждения о выборах. О чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции?

      Россиянка выпрыгнула из машины из-за напавшей на нее таксистки в Таиланде

      Раскрыто реальное положение дел в элитной 155-й бригаде ВСУ

      Венгрия наложила вето на начало переговоров о членстве Украины в ЕС

      Выборы президента Абхазии признали состоявшимися

      Президент Украины назвал имя самого влиятельного члена НАТО

      Йоханнес Бе побил рекорд Бьорндалена

      Гагаузия обратилась к Молдавии с просьбой восстановить авиасообщение с Россией

      Спецпредставитель Трампа заявил о превышении Украиной потерь США во Вьетнаме и Корее

      В Италии рассказали об истинном отношении Европы к переговорам по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше