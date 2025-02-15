Заявления вице-президента США о Европе объяснили начавшимися на Западе изменениями

Дипломат Яковенко о речи Вэнса: На Западе началось переформатирование отношений

Заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности, связаны с началом переформатирования отношений внутри западного сообщества, считает бывший посол РФ в Великобритании, заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко. Его слова приводит РИА Новости.

«Западным элитам пришлось выслушать жесткий и справедливый выговор о демократии, которую надо очистить от ультралиберального искажения и вернуть к истокам, то есть стандартам, задаваемым Америкой», — объяснил дипломат.

Говоря о начавшихся на Западе изменениях, Яковенко отметил, что речь идет об установлении отношений «на откровенно имперской основе с вытекающим отсюда четким вассалитетом союзников», которые становятся реальностью в рамках «мира с позиции силы, к чему сами союзники не перестают призывать».

Выступая в Мюнхене, Вэнс заявил, что настоящей угрозой для Европы является не Россия или Китай, а отход европейцев от их основных ценностей. Комментируя его высказывания, вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что коллективного Запада в том смысле, в каком он задумывался, больше не существует.

