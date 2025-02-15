Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 15 февраля 2025Мир

Заявления вице-президента США о Европе объяснили начавшимися на Западе изменениями

Дипломат Яковенко о речи Вэнса: На Западе началось переформатирование отношений
Дмитрий Воронин

Фото: Matthias Schrader / AP

Заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности, связаны с началом переформатирования отношений внутри западного сообщества, считает бывший посол РФ в Великобритании, заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко. Его слова приводит РИА Новости.

«Западным элитам пришлось выслушать жесткий и справедливый выговор о демократии, которую надо очистить от ультралиберального искажения и вернуть к истокам, то есть стандартам, задаваемым Америкой», — объяснил дипломат.

Говоря о начавшихся на Западе изменениях, Яковенко отметил, что речь идет об установлении отношений «на откровенно имперской основе с вытекающим отсюда четким вассалитетом союзников», которые становятся реальностью в рамках «мира с позиции силы, к чему сами союзники не перестают призывать».

Выступая в Мюнхене, Вэнс заявил, что настоящей угрозой для Европы является не Россия или Китай, а отход европейцев от их основных ценностей. Комментируя его высказывания, вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что коллективного Запада в том смысле, в каком он задумывался, больше не существует.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленскому не разрешили перейти на украинский язык на Мюнхенской конференции

      Игорь Николаев подал в суд на продавцов за использование фразы «Выпьем за любовь»

      Появились новые подробности об авиакатастрофе в Вашингтоне

      Зеленский назвал площадь потерянных Украиной за 2024 год территорий

      Часть школ в российском регионе перевели на дистанционное обучение из-за землетрясения

      Экономист высказался о вероятности скорого возвращения Zara в Россию

      Тактаров оценил получение Чимаевым гражданства ОАЭ

      Генсек НАТО призвал Европу прекратить жаловаться из-за переговоров по Украине

      Переодетый в костюм капибары полицейский провел антинаркотический рейд в Перу

      Американская активистка родила ребенка от Илона Маска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше