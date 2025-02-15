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14:16, 15 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский оценил ораторские навыки Кличко

Зеленский заявил, что не знал об ораторских навыках мэра Киева Кличко
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Владимир Зеленский заявил, что не знал об ораторских навыках мэра Киева Виталия Кличко. Так он прокомментировал критику со стороны политика во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которого доступна на YouTube.

«Я просто удивлен. Я знаю, что Кличко хороший спортсмен, но я не знал, что он еще и хороший оратор», — сказал украинский лидер. При этом он отметил, якобы уважает мэра Киева.

Ранее на Украине сообщали об обострении противостояния между Владимиром Зеленским и Виталием Кличко. По данным издания «Страна.ua», усилению конфронтации способствовал конфликт между назначенным президентом начальником Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко и мэром города.

29 января Виталий Кличко записал видеообращение украинскому президенту, в котором пожаловался на деятельность Ткаченко, которая якобы мешает решению хозяйственных вопросов и отбирает полномочия у гражданских ведомств. После этого в мэрии Киева прошли обыски, организованные специализированной антикоррупционной прокуратурой Украины.

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