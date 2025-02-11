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01:55, 11 февраля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили об обострении противостояния между Кличко и офисом Зеленского

««Страна.ua»: Между Кличко и администрацией Зеленского обострение противостояния
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Между мэром Киева Виталием Кличко и администрацией президента Украины Владимира Зеленского произошло новое обострение противостояния. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Уточняется, что усилению конфронтации способствовали два фактора. Первым издание назвало назначение президентом нового начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко, который практически сразу вступил в конфликт с градоначальником. В качестве второго фактора отмечается уголовное дело в отношении «одного из ключевых игроков строительно-земельного рынка Киева» Дениса Комарницкого, который, как отмечается в материале, считается человеком, близким к команде мэра Киева. Как рассказали источники издания, Комарницкий является «ключом входа в теневые финансы мэрии», а на подходе еще не менее семи обвинений представителям близкого окружения Кличко.

Ранее специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины провела обыски в мэрии Киева после критики Кличко в адрес окружения Зеленского.

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