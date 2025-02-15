Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:49, 15 февраля 2025Силовые структуры

Жительница Петербурга оставила негативный отзыв и столкнулась с угрозами и преследованием

Жительница Петербурга столкнулась с угрозами из-за отзыва на сайте объявлений
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik

Жительница Санкт-Петербурга оставила негативный отзыв на покупку на сайте объявлений и столкнулась с угрозами и преследованием. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Петербурженка заявила в полицию на ведущую себя агрессивно женщину, с которой связывает неудачный опыт покупки с рук. Она оставила продавцу негативный отзыв на сайте бесплатных объявлений. По совам покупательницы, теперь женщина приходит к ее частному дому в Выборгском районе, караулит под окнами и угрожает ей и ее дочери.

По информации издания, раньше продавец позиционировала себя как закупщика люксовой одежды и аксессуаров из Европы. Заявительница уже предоставила полицейским полные данные на нее.

Материалы по теме:
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018

Ранее британка из Уэльса попала за решетку после того, как отправила несколько непристойных видео бывшей возлюбленной своего бойфренда. 25-летняя Рианнон Эванс стала первым человеком, которого обвинили в «киберпукании». Согласно судебным документам, начиная с 22 декабря, Эванс сняла семь видео, на которых, улыбаясь в камеру, зафиксировала собственное испускание газов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Абхазии начались президентские выборы

      Жительница Петербурга оставила негативный отзыв и столкнулась с угрозами и преследованием

      Роднина оценила однополые пары в фигурном катании

      Трое россиян задержаны за продажу чужой квартиры

      Стало известно о последствиях землетрясения в российском регионе

      В России заявили о снижении отпускных цен на красную икру

      Следователи возбудили дело из-за атаки дрона на частный дом в Курской области

      Врач высказался о возможности употребления алкоголя после инфаркта

      Россиянин похитил школьницу из припаркованной машины ее родителей

      Фигурист Соловьев сделал предложение гимнастке Авериной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше