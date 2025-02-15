Жительница Петербурга оставила негативный отзыв и столкнулась с угрозами и преследованием

Жительница Петербурга столкнулась с угрозами из-за отзыва на сайте объявлений

Жительница Санкт-Петербурга оставила негативный отзыв на покупку на сайте объявлений и столкнулась с угрозами и преследованием. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Петербурженка заявила в полицию на ведущую себя агрессивно женщину, с которой связывает неудачный опыт покупки с рук. Она оставила продавцу негативный отзыв на сайте бесплатных объявлений. По совам покупательницы, теперь женщина приходит к ее частному дому в Выборгском районе, караулит под окнами и угрожает ей и ее дочери.

По информации издания, раньше продавец позиционировала себя как закупщика люксовой одежды и аксессуаров из Европы. Заявительница уже предоставила полицейским полные данные на нее.

Ранее британка из Уэльса попала за решетку после того, как отправила несколько непристойных видео бывшей возлюбленной своего бойфренда. 25-летняя Рианнон Эванс стала первым человеком, которого обвинили в «киберпукании». Согласно судебным документам, начиная с 22 декабря, Эванс сняла семь видео, на которых, улыбаясь в камеру, зафиксировала собственное испускание газов.

