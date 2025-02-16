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16:48, 16 февраля 2025Мир

Госсекретарь США высказался о будущем ХАМАС

Госсекретарь США Марко Рубио: ХАМАС необходимо искоренить
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио высказался об установлении мира в секторе Газа и будущем палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме американский госсекретарь сказал: «ХАМАС не может продолжать существовать как военная или административная сила. И, честно говоря, пока он остается силой, которая может управлять, или силой, которая может администрировать, или силой, которая может угрожать применением насилия, мир остается невозможным». Рубио добавил, что ХАМАС «необходимо искоренить».

11 февраля палестинское движение ХАМАС в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа заявило, что не освободит заложников, если Израиль не выполнит условия сделки по Газе. Перед этим Трамп потребовал освободить всех заложников к полудню субботы, 15 февраля.

Ранее сообщалось, что в Израиль доставили партию 900-килограммовых авиабомб МК-84 из США. Дональд Трамп снял запрет на поставки этих бомб 25 января.

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