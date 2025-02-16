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10:30, 16 февраля 2025Россия

Названы возможные сроки рассмотрения проекта закона о запрете вейпов в России

Депутат ГД Метелев: Проект о запрете вейпов могут рассмотреть в весеннюю сессию
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Проект закона о запрете вейпов в России могут рассмотреть уже в весеннюю сессию. Этот срок рассмотрения в качестве возможного назвал депутат Госдумы Артем Метелев, его слова приводит ТАСС.

По словам парламентария, законопроект уже находится в проработке, и депутаты надеются, что смогут принять его оперативно. «Мы очень рассчитываем», — приводит агентство слова Метелева.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции Госдумы поддерживают полный запрет вейпов в России. Политик заявил, что считает такое единодушие хорошим знаком.

Законопроект, предполагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России, подготовили в Госдуме еще в январе 2022 года.

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