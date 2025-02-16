Тренер сборной России ответил на вопрос об участии Большунова в гонках в Италии

Тренер Бородавко: Решения по участию лыжника Большунова в гонках в Италии нет

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко ответил на вопрос о дальнейшем участии лыжника Александра Большунова в гонках в Италии. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что окончательного решения по этому вопросу нет. Он подчеркнул, что Большунов пока восстанавливается, однако не отказывается от участия. Отмечается, что решение по выступлению еще в двух гонках в Италии будет приниматься, исходя из самочувствия лыжника.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight на 30 километров классическим стилем. Это первые международные соревнования для спортсмена за последние три года.

Ограничения на выступление россиян со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.