В Госдепе выпустили заявление о разговоре госсекретаря с Лавровым

В Госдепе США подтвердили звонок госсекретаря Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
В публикации говорится, что Рубио напомнил Лаврову о готовности президента США Дональда Трампа искать решение конфликта на Украине. Кроме того, Рубио и Лавров «обсудили возможность совместной работы над другими двусторонними проблемами».
Ранее в МИД России сообщили о звонке с Рубио по инициативе Вашингтона. Главы ведомств «условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях», рассказали в МИД.