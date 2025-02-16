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18:28, 16 февраля 2025Спорт

В Италии рассказали о запрете на приглашение Большунова на гонку

Организаторы гонки Gsieser Tal-Lauf заявили о запрете на приглашение Большунова
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Организаторы лыжной гонки Gsieser Tal-Lauf в итальянском Гзизертале рассказали о запрете на приглашение россиянина Александра Большунова. Об этом сообщает ТАСС.

В Италии заявили, что санкции Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не позволили позвать спортсмена, хотя они хотели это сделать. «Нам очень жаль, что из-за сложившихся условий такая звезда не может присоединиться к нам», — подчеркнули они.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight на 30 километров классическим стилем. Это были первые международные соревнования для спортсмена за последние три года.

Ограничения на выступление россиян со стороны FIS были наложены в марте 2022 года. С того момента представители России отстранены от международных турниров.

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