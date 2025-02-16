Посол МИД РФ Мирошник: Каллас демонстрирует патологический русофобский угар

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что слова главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас о том, что мирные россияне якобы не становятся жертвами Вооруженных сил Украины, является «демонстрацией патологического русофобского угара». Об этом российский дипломат написал в Telegram-канале.

«Такой подход делает ее слепой и глухой к смертям, зверствам и ранениям мирного гражданского российского населения, которые они терпят от действий украинских нацистов», — заявил он.

Мирошник также отметил, что такая позиция главы евродипломатии должна получить жесткую политическую и правовую оценку. Он добавил, что человек, занимающий пост Каллас и «демонстрирующий "избирательную слепоту", вряд ли может считаться адекватным и исповедующим нормы международного гуманитарного права».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова уличила Каллас во лжи о жертвах среди мирного населения России. Дипломат выразила уверенность, что Каллас не может не знать о преступлениях против мирного населения, которые совершают Вооруженные силы Украины.

