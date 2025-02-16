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19:06, 16 февраля 2025Спорт

Йоханнес Бе установил историческое достижение

Йоханнес Бе выиграл золото и стал самым титулованным биатлонистом на ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл золотую награду в гонке преследования на чемпионате мира (ЧМ) 2025 года, который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортсмен преодолел дистанцию в 12,5 километра за 32 минуты и 26,9 секунды, допустив два промаха. На втором месте расположился американец Кэмпбелл Райт с отставанием в 8,6 секунды и одним промахом. Третьим стал француз Эрик Перро с отставанием в 20,8 секунды и одним промахом.

Таким образом, Йоханнес Бе завоевал 22-е золото на чемпионатах мира. Он установил историческое достижение и стал самым титулованным биатлонистом на чемпионатах мира в личных стартах.

18 января пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025.

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