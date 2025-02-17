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13:09, 17 февраля 2025Спорт

Агент Головина оценил отказ украинца приветствовать россиянина перед матчем Лиги чемпионов

Агент Головина об отказе украинца Трубина жать руку: Нет смысла обижаться
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Анатолий Трубин

Анатолий Трубин. Фото: Mutsu Kawamori / Globallookpress.com

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил отказ украинского вратаря португальской «Бенфики» Анатолия Трубина жать руку россиянину перед матчем Лиги чемпионов. Его слова приводит Odds.ru.

«На дебилов не обижаются. Если человеку бог мозги не дал, что тут сделаешь», — заявил Клюев. Он подчеркнул, что это не вывело из строя Головина, и он сумел продемонстрировать хороший уровень игры.

Трубин дважды отказался приветствовать Головина. Первый раз это произошло в ноябре 2024 года. Последний раз — 13 февраля.

Первый матч за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов завершился победой «Бенфики» со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 18 февраля.

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