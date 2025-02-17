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22:01, 17 февраля 2025Спорт

Болельщики еще одного клуба КХЛ скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче

Болельщики «Северстали» скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Болельщики череповецкой «Северстали» скандировали оскорбительные кричалки о СКА на домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Трансляция велась на «Кинопоиске».

В конце третьего периода форвард СКА Евгений Кузнецов шел в атаку, которая была заблокирована вратарем «Северстали» Константином Шостаком. Затем голкипер толкнул нападающего, и на льду едва не началась массовая потасовка.

После этого фанаты на трибунах начали скандировать «СКА — позор российского хоккея». Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу петербуржцев.

Ранее болельщики еще двух клубов — «Спартака» и «Локомотива» — использовали данную кричалку на матчах. Впоследствии КХЛ штрафовала команды за оскорбление соперников.

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