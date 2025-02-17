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10:21, 17 февраля 2025Спорт

Бьорндален отреагировал на побитие Йоханнесом Бе его рекорда

Биатлонист Бьорндален: Йоханнес Бе заслужил побить рекорд по золоту на ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на то, что норвежский биатлонист Йоханнес Бе побил его рекорд по количеству золотых наград в индивидуальных гонках на чемпионатах мира (ЧМ). Его слова приводит VG.

Бьорндален назвал Бе легендой и посчитал, что тот заслужил получить титулы. «Если он почует золото, то с этим человеком почти невозможно справиться», — заявил он.

На турнире 2025 года, который проходит в швейцарском Ленцерхайде, Йоханнес Бе завоевал 22-е золото на чемпионатах мира. В активе Бьорндалена — 20 наград.

18 января пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025.

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