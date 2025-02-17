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12:29, 17 февраля 2025Спорт

Четырехкратный олимпийский чемпион отказался признавать рекорд Йоханнеса Бе

Тихонов: Рекорд Йоханнеса Бе не должен быть засчитан из-за отстранения россиян
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отказался признавать рекорд норвежского биатлониста Йоханнеса Бе по количеству золотых наград в индивидуальных гонках на чемпионатах мира (ЧМ). Его слова приводит Metaratings.

Тихонов заявил, что рекорд норвежского спортсмена не должен быть засчитан из-за отстранения россиян. «Из-за политических событий россияне и белорусы не выступали», — подчеркнул он.

На турнире 2025 года, который проходит в швейцарском Ленцерхайде, Йоханнес Бе завоевал 22-е золото на чемпионатах мира. Таким образом он стал рекордсменом по этому показателю.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов. Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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