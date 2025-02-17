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14:33, 17 февраля 2025Спорт

Губерниев резко отреагировал на запрет приглашать Большунова на гонку в Италии

Губерниев: Журналисты пиарятся на запрете приглашать Большунова в Италию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале отреагировал на запрет приглашать российского лыжника Александра Большунова на гонку Gsieser Tal-Lauf в итальянском Гзизертале.

Губерниев заявил, что журналисты пытаются пиариться на этой теме. «Спрашивают — а где Большунов будет бегать? В Казани, на ЧР, приезжайте! (…) Не приедут, ибо им лыжи наши, Большунов, другие спортсмены, ЧР, нахрен не нужны! Тьфу на таких!» — написал он.

Ранее организаторы лыжной гонки Gsieser Tal-Lauf в итальянском Гзизертале рассказали о запрете на приглашение Большунова.
В Италии заявили, что санкции Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не позволили позвать спортсмена, хотя они хотели это сделать.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight на 30 километров классическим стилем. Это были первые международные соревнования для спортсмена за последние три года.

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