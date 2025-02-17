Певица Лайма Вайкуле заявила, что никогда не делила людей на национальности

Латвийская певица Лайма Вайкуле, критиковавшая россиян после начала специальной военной операции (СВО), заявила о любви к жителям всех стран без исключения. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Артистка поздравила подписчиков в социальных сетях с Днем святого Валентина, заявив, что «никогда не много признаться в любви». По данным источника, Вайкуле добавила, что любит зрителей из всех стран без исключения и никогда не делила людей на национальности.

После начала СВО певица негативно высказывалась в адрес россиян. «Такое ощущение, что все там такие. Рабы, просто противные люди. Ну, вот такая страна. Громко кричащие невежды, либо просто никто», — утверждала Вайкуле на своей странице в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В 2023 году Лайма потребовала извинений и покаяния от россиян и заявила, что никогда больше не поедет в Россию: «Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда».

Ранее продюсер Сергей Дворцов назвал возможных участников русофобского фестиваля «Рандеву», организованного Вайкуле.