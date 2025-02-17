Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
Сегодня
16:15 (Мск)
Вероника Кудерметова
Дубай (ж)
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Финляндия
Сегодня
21:00 (Мск)
Канада
Турнир четырёх наций|Турнир четырёх наций
США
Завтра
04:00 (Мск)
Швеция
Турнир четырёх наций|Турнир четырёх наций
США
Завтра
04:00 (Мск)
Швеция
Турнир четырёх наций|Турнир четырёх наций
11:45, 17 февраля 2025Спорт

Легенда МЮ рассказал о тяжестях жизни простого народа в Англии

Бывший футболист МЮ Канчельскис заявил, что англичанам тяжело жить
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Андрей Канчельскис

Андрей Канчельскис. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис рассказал о тяжестях жизни простого народа в Англии. Его слова приводит Sport24.

Экс-спортсмен заявил, что последний раз посещал страну в декабре 2024 года. «Простой народ страдает. В Англии все очень подорожало. Есть там определенные проблемы, но они просто заложники ситуации», — посчитал он.

Ранее Канчельскис сравнил уровень жизни в России и Европе. Легенда МЮ заявил, что в 90-е в Европе было комфортнее, но сегодня Россия не уступает по уровню жизни.

Канчельскис выступал за МЮ с 1991 по 1995 год. В составе клуба полузащитник дважды становился чемпионом Англии — в сезонах-1992/1993 и 1993/1994. Также он признавался болельщиками манкунианцев лучшим игроком сезона. Кроме того, в Англии хавбек выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Ростовской области задержан второй за две недели вице-губернатор. В чем его обвиняют?

      Депутат Рады предложил заключить с Китаем соглашение по редкоземельным металлам

      Большинство россиян пожаловались на одно действие мошенников

      Раскрыты подробности требований США в сделке по минералам Украины

      Порошенко пожаловался на невозможность купить кофе на заправке

      ВС России нанесли удар по производству дронов ВСУ

      Россиянин похитил из ювелирного магазина украшения на 1,4 миллиона рублей

      Россия нанесла удар по портам и аэродромам Украины

      Минобороны отчиталось о сбитых французских и американских снарядах

      43-летняя Джессика Альба показала внешность без макияжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше