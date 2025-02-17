Легенда МЮ рассказал о тяжестях жизни простого народа в Англии

Бывший футболист МЮ Канчельскис заявил, что англичанам тяжело жить

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис рассказал о тяжестях жизни простого народа в Англии. Его слова приводит Sport24.

Экс-спортсмен заявил, что последний раз посещал страну в декабре 2024 года. «Простой народ страдает. В Англии все очень подорожало. Есть там определенные проблемы, но они просто заложники ситуации», — посчитал он.

Ранее Канчельскис сравнил уровень жизни в России и Европе. Легенда МЮ заявил, что в 90-е в Европе было комфортнее, но сегодня Россия не уступает по уровню жизни.

Канчельскис выступал за МЮ с 1991 по 1995 год. В составе клуба полузащитник дважды становился чемпионом Англии — в сезонах-1992/1993 и 1993/1994. Также он признавался болельщиками манкунианцев лучшим игроком сезона. Кроме того, в Англии хавбек выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».