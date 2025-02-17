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09:59, 17 февраля 2025Россия

Момент уничтожения беспилотника над Краснодарским краем попал на видео

В сети появились кадры уничтожения беспилотника над Краснодарским краем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры уничтожения украинского беспилотника над Краснодарским краем. Его публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения, видна световая вспышка, после которой раздается мощный взрыв. От громкого звука у автомобилей срабатывает сигнализация.

В сети ранее появились кадры падения беспилотника в поселке Ильский Краснодарского края, где находится нефтеперерабатывающий завод. На кадрах слышен характерный для беспилотников жужжащий звук работы мотора. Впоследствии появляется огненный шар на горизонте и доносится звук взрыва.

Украина пыталась атаковать Краснодарский край в ночь на понедельник, 17 февраля, — над регионом сбили 24 беспилотника. Как уточнял губернатор Вениамин Кондратьев, в результате травмы получила женщина. Целью ВСУ мог быть Ильский нефтеперерабатывающий завод, кадры пожара близ объекта сняли на видео.

ЖЗЛ
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