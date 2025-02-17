Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:20, 17 февраля 2025Россия

Российский министр призвал устроить чистку в Духовном управлении мусульман

Калужский министр Калугин призвал устроить чистку в ДУМ России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин призвал устроить чистку в Духовном управлении мусульман (ДУМ) России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

О подобных мерах политик заговорил после появления информации о наличии в кабинете первого заместителя председателя ДУМ России Дамира Мухетдинова скандальной картины о битве на реке Калка.

Калугин рассказал, что изначально ДУМ являлась социальным проектом, посвященным приобщению людей к духовности, гражданственности и патриотизму. При этом прихожанами управления стали выходцы из Центральной Азии и Закавказья, отметил министр.

«Следовательно, задачей ДУМ РФ была интеграция приехавших мусульман-сунитов в российское общество. Не по Сеньке оказалась шапка. Вместо адаптации бывших жителей аулов думеры сами стали принимать дикие нравы среднеазиатских аулов. (...) Гайнутдиновский (председатель ДУМ Равиль Гайнутдинов — прим. «Ленты.ру») проект превратился в деструкцию. Его надо либо закрывать, либо переформатировать с принципиальной кадровой чисткой. Управленческие решения нужно принимать быстро. Само не рассосется», — написал он.

14 февраля на висящую в ДУМ картину, изображающую пир войска Золотой Орды на телах русских воинов, поверженных в битве на Калке, обратил внимание историк и общественник Александр Дюков. Полотно вызвало общественный резонсанс.

В пресс-службе ДУМ изначально заявили, что не будут снимать картину, однако затем в организации сообщили о планирующейся замене полотна.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли подробности предстоящих переговоров с США

      В Раде рассказали о войне за «труп» Украины

      Опоздавшие на рейс россияне ногами выбили дверь терминала и побежали в самолет

      Ивлеевой начислили многомиллионный долг перед налоговой

      Стилист Рогов посоветовал носить браслеты поверх носков

      Звездный адвокат высказался о трагедии с экс-мужем Седоковой

      ВСУ ударили по школе в российском регионе

      В России пригрозили Асаду судом совести

      Директор Гагариной прокомментировал новость о ее сотрудничестве с Меладзе

      Туристка описала россиян на Бали фразой «у них будто шило в заднице»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше