Российский министр призвал устроить чистку в Духовном управлении мусульман

Калужский министр Калугин призвал устроить чистку в ДУМ России

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин призвал устроить чистку в Духовном управлении мусульман (ДУМ) России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

О подобных мерах политик заговорил после появления информации о наличии в кабинете первого заместителя председателя ДУМ России Дамира Мухетдинова скандальной картины о битве на реке Калка.

Калугин рассказал, что изначально ДУМ являлась социальным проектом, посвященным приобщению людей к духовности, гражданственности и патриотизму. При этом прихожанами управления стали выходцы из Центральной Азии и Закавказья, отметил министр.

«Следовательно, задачей ДУМ РФ была интеграция приехавших мусульман-сунитов в российское общество. Не по Сеньке оказалась шапка. Вместо адаптации бывших жителей аулов думеры сами стали принимать дикие нравы среднеазиатских аулов. (...) Гайнутдиновский (председатель ДУМ Равиль Гайнутдинов — прим. «Ленты.ру») проект превратился в деструкцию. Его надо либо закрывать, либо переформатировать с принципиальной кадровой чисткой. Управленческие решения нужно принимать быстро. Само не рассосется», — написал он.

14 февраля на висящую в ДУМ картину, изображающую пир войска Золотой Орды на телах русских воинов, поверженных в битве на Калке, обратил внимание историк и общественник Александр Дюков. Полотно вызвало общественный резонсанс.

В пресс-службе ДУМ изначально заявили, что не будут снимать картину, однако затем в организации сообщили о планирующейся замене полотна.