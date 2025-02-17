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17:24, 17 февраля 2025Спорт

Тарасова раскрыла подробности отбора фигуристов на Олимпийские игры-2026

Тарасова: ISU к лету решит, кто из российских фигуристов выступит на ОИ-2026
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскрыла подробности отбора российских фигуристов на Олимпийские игры-2026. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова заявила, что участников отборочного к ОИ турнира будет определять не Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), а Международный союз конькобежцев (ISU). «ISU будет решать этот вопрос где-то к лету. Поэтому мы должны честно отобрать лучших спортсменов», — отметила она.

Ранее президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен заявила, что Норвегия и еще несколько стран выступят против допуска российских фигуристов к отбору на Игры-2026.

В декабре 2024-го ISU объявил о допуске россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе. ФФККР должна сделать выбор до конца февраля 2025-го.

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