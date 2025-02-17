Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:51, 17 февраля 2025Ценности

У российского звездного стилиста обнаружили рак на поздней стадии

Mash: у стилиста Лисовца обнаружили рак на поздней стадии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

У российского стилиста Влада Лисовца обнаружили запущенную форму рака. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Он узнал о раке осенью 2024 года и направился на курс противоопухолевой химиотерапии. Лечение не принесло результата, сейчас врачи готовятся собрать консилиум для дальнейшего подбора терапии, однако, по информации журналистов, звездного парикмахера могут признать неизлечимо больным.

В январе Лисовец оценил современные тренды словами «голые жопы и вульгарность». 52-летний знаток моды в своем Telegram-канале высказался о своих любимых брендах. В том числе он упомянул немецкую марку Jil Sander, приложив снимки из ее коллекций.

13 февраля сообщалось, что у советского и российского актера театра и кино Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание. По данным источника Mash, на данный момент народный артист РФ проходит специальную терапию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русские победили Украину». В США объявили о фактическом завершении конфликта

      Появились подробности о пострадавшей при падении дрона ВСУ на дом четырехлетней россиянки

      В ДНР росгвардейцы нашли схрон ВСУ с гранатами и минами

      Замгубернатора Ростовской области задержан

      Зеленский отказался принимать решения России и США по Украине

      Капитан парома случайно наткнулся на плавающий в проливе чемодан с останками пенсионера

      Россиянин описал жителей Мексики фразой «у каждого есть история с ограблением»

      Apple запустит ИИ с цензурной в Китае

      Минздрав предписал по-новому назначать пациентам незарегистрированные в России препараты

      У российского звездного стилиста обнаружили рак на поздней стадии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше