У российского звездного стилиста обнаружили рак на поздней стадии

Mash: у стилиста Лисовца обнаружили рак на поздней стадии

У российского стилиста Влада Лисовца обнаружили запущенную форму рака. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Он узнал о раке осенью 2024 года и направился на курс противоопухолевой химиотерапии. Лечение не принесло результата, сейчас врачи готовятся собрать консилиум для дальнейшего подбора терапии, однако, по информации журналистов, звездного парикмахера могут признать неизлечимо больным.

В январе Лисовец оценил современные тренды словами «голые жопы и вульгарность». 52-летний знаток моды в своем Telegram-канале высказался о своих любимых брендах. В том числе он упомянул немецкую марку Jil Sander, приложив снимки из ее коллекций.

13 февраля сообщалось, что у советского и российского актера театра и кино Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание. По данным источника Mash, на данный момент народный артист РФ проходит специальную терапию.