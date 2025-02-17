Султанов: ВСУ атаковали НПС «Кропоткинская», чтобы сорвать мирные переговоры

То, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская», транспортирующую энергоресурсы, которые принадлежат США, свидетельствует о готовности президента республики Владимира Зеленского и дальше предпринимать дикие попытки сорвать переговоры американской и российской сторон по урегулированию конфликта. Так прокомментировал случившееся казахский политолог Булат Султанов, передает RT.

«Кропоткинскую» называют важнейшим узлом, обеспечивающим транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). В основном здесь перекачивают нефть американских и европейских компаний, поступающую через Казахстан.

«Я думаю, что это продолжение той линии, когда они подорвали теплоэлектростанцию рядом с Запорожской АЭС, потом подорвали крышу Чернобыльской АЭС. Причем их операторы проявили удивительную прозорливость: они через несколько минут уже снимали задымившуюся крышу», — обратил внимание политолог.

Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России. По его словам, его визит в Саудовскую Аравию не будет связан с этими переговорами.