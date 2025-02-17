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14:17, 17 февраля 2025Мир

В Кремле раскрыли причины освобождения американца с содержавшими каннабис конфетами

Песков: Россия освободила американца Уэйна в рамках улучшения отношений с США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Россия освободила американца Калоба Уэйна, который был задержан 10 февраля в аэропорту Внуково с содержавшими каннабис конфетами, в рамках улучшения отношений с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В том числе мы ожидаем, что во вторник удастся поговорить о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений. Соответственно, те или иные события как раз можно рассматривать в этом русле», — рассказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что глава МИД России Сергей Лавров и советник президента по международным делам Юрий Ушаков вылетят в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд на переговоры с США по поручению российского лидера Владимира Путина. Он уточнил, что стороны обсудят восстановление двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, а также возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом.

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